Canal transformado em valão a céu aberto preocupa moradores de Macaé (RJ) Resíduos e esgoto i no bairro Ajuda de Baixo criam focos de doenças e risco de enchentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/03/2025 - 18h24 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h24 )

Moradores do bairro Ajuda de Baixo, em Macaé (RJ), denunciam a situação crítica de um canal que se transformou em valão devido ao despejo irregular de esgoto. Moradores reclamam da proliferação de ratos e mosquitos, além do constante risco de inundações pelo acúmulo de entulho e vegetação no local.

Enquanto a concessionária responsável informa que o projeto de esgotamento sanitário ainda está em planejamento, a Prefeitura de Macaé, responsável pela limpeza do canal, não se manifestou sobre as demandas da comunidade.

A população exige ações urgentes para resolver o problema que afeta diretamente a qualidade de vida no bairro.