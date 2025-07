Cansados de esperar, moradores concretam rua por conta própria em São Pedro da Aldeia (RJ) Via estava cheia de buracos e sem calçamento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/07/2025 - 16h01 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h01 ) twitter

Cansados de esperar pela prefeitura, moradores de São Pedro da Aldeia (RJ), no bairro Baixo Grande, decidiram concretar a Rua Argemiro Mendonça por conta própria. A via estava cheia de buracos e sem calçamento, e o esgoto corria a céu aberto. A ação dos moradores foi um paliativo, enquanto aguardam uma resposta sobre a inclusão da rua no projeto de reurbanização municipal.