Carioca percorre o Brasil de bicicleta em uma jornada inédita Homem já passou por 11 estados brasileiros enfrentando calor intenso e estradas perigosas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/02/2025 - 18h03 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabrício, um carioca de 28 anos, embarcou em uma jornada única pedalando por mais de 300 cidades em 11 estados do Brasil. Com apenas R$280 no bolso, ele iniciou sua viagem em setembro de 2023, enfrentando desafios como o calor intenso e estradas perigosas.

Em sua trajetória, contou com a generosidade de estranhos e amigos, compartilhando momentos e superações nas redes sociais, como o vídeo sobre o Encanto Azul no Maranhão, que já ultrapassou 3 milhões de visualizações.

Apesar dos contratempos, que incluem o furto de sua bicicleta, Fabrício segue firme em sua missão de explorar o Centro-Oeste e revelar as belezas do Rio de Janeiro, inspirando outros com sua coragem e determinação.