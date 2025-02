Carnaval anima estudantes do CIEP João Borges Barreto, em Campos dos Goytacazes (RJ) O evento fez com que os estudantes explorassem a origem do carnaval Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/02/2025 - 17h59 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h59 ) twitter

O CIEP João Borges Barreto, no bairro de Ururaí da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), celebrou o carnaval com entusiasmo, promovendo atividades culturais e criativas para os alunos. Participando ativamente da organização do evento, os estudantes confeccionaram máscaras e exploraram a origem do carnaval, uma das maiores manifestações culturais brasileiras.

A coordenadora ressaltou a importância de integrar cultura e educação, proporcionando uma experiência enriquecedora que vai além das disciplinas tradicionais.

Com oficinas, brincadeiras e o animado frevo pernambucano, o evento marcou o início das festividades e visou aumentar a frequência escolar, engajando os alunos em um aprendizado dinâmico e cultural.