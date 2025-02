Carnaval movimenta economia local de São Pedro da Aldeia (RJ) Comerciantes já preparam comércios para receber turistas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/02/2025 - 18h10 (Atualizado em 26/02/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a aproximação do Carnaval, a expectativa no comércio de São Pedro da Aldeia (RJ) está em alta. A cidade estima receber 15.000 turistas por dia durante a folia, o que deve movimentar significativamente a economia local.

No entanto, a situação da qualidade da água das 8 praias lagunares tem gerado preocupações entre moradores e comerciantes, podendo impactar na festa.

Mesmo assim, os empresários se preparam para o aumento do fluxo de turistas, contratando mais pessoal e intensificando a divulgação do município.