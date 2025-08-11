Logo R7.com
Carreta atinge poste em cruzamento de avenida na área central de Campos (RJ)

O motorista relatou que um ônibus parado no semáforo dificultou a manobra, resultando na colisão

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma carreta colidiu com um poste no cruzamento da Avenida Arthur Bernardes, Campos (RJ), em um acidente ocorrido por volta das 10h da manhã de hoje (11). O motorista relatou que um ônibus parado no semáforo dificultou a manobra, resultando na colisão. O poste danificado ameaça o fornecimento de energia para comerciantes locais. A concessionária Enel ainda não respondeu sobre as medidas a serem tomadas para evitar a queda do poste e a interrupção de energia.

