Carreta atinge poste em cruzamento de avenida na área central de Campos (RJ) O motorista relatou que um ônibus parado no semáforo dificultou a manobra, resultando na colisão Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h37 )

Uma carreta colidiu com um poste no cruzamento da Avenida Arthur Bernardes, Campos (RJ), em um acidente ocorrido por volta das 10h da manhã de hoje (11). O motorista relatou que um ônibus parado no semáforo dificultou a manobra, resultando na colisão. O poste danificado ameaça o fornecimento de energia para comerciantes locais. A concessionária Enel ainda não respondeu sobre as medidas a serem tomadas para evitar a queda do poste e a interrupção de energia.