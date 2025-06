Carro cai no rio Paraíba do Sul em São João da Barra (RJ) O caso viralizou nas redes sociais, mas felizmente ninguém ficou ferido Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/06/2025 - 15h22 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h22 ) twitter

Um carro de passeio caiu no Rio Paraíba do Sul em São João da Barra (RJ) após o motorista tentar empurrá-lo devido a problemas mecânicos. O incidente ocorreu próximo ao Cais do Imperador. A Defesa Civil foi acionada e, com a ajuda de um caminhão Munck, o veículo foi retirado do rio na manhã seguinte. O caso viralizou nas redes sociais, mas felizmente ninguém ficou ferido.