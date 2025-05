Carro caído em valão atrai curiosos em Itaperuna (RJ) O dono do veículo e a situação que levou ao acidente ainda são desconhecidos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro foi encontrado boiando em um valão em Itaperuna (RJ), gerando curiosidade e preocupação entre os moradores locais. O incidente, que ocorreu no último domingo (18), atraiu a atenção de muitos curiosos que se reuniram no local. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e confirmaram que não havia ninguém dentro do veículo. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas levantam questões sobre a segurança da via, que parece ser estreita e potencialmente perigosa. O dono do veículo ainda é desconhecido, e a comunidade é incentivada a contribuir com informações que possam esclarecer o ocorrido.