Carro pega fogo na RJ-106 O veículo, equipado com cilindro de GNV, aumentou os riscos, mas ninguém se feriu Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/06/2025 - 16h19 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h19 )

Um carro pegou fogo na Rodovia Amaral Peixoto, em Maricá, próximo à Serra do Mato Grosso. O incidente ocorreu no domingo à tarde (08), envolvendo uma família que escapou ilesa. O veículo estava equipado com cilindro de GNV, o que aumentou os riscos, mas ninguém se feriu. A polícia interditou a via para o trabalho dos bombeiros. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.