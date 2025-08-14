Carro tenta desviar de moto e atinge ciclista em cruzamento no interior do RJ
O motorista não se feriu, enquanto o ciclista sofreu ferimentos leves
Um acidente envolvendo um carro e uma moto na Avenida 28 de Março, em Campos dos Goytacazes (RJ), foi capturado por câmeras da prefeitura. O veículo tentou desviar da moto, mas acabou atingindo um ciclista e a ciclovia. O motorista não se feriu, enquanto o ciclista sofreu ferimentos leves. Testemunhas ajudaram a remover o carro do local para liberar o trânsito. As imagens serão analisadas para entender melhor o ocorrido.