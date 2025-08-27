Logo R7.com
Casal de idosos de MG com alzheimer é resgatado pela Polícia Federal em Italva (RJ)

O casal foi localizado e levado a um hotel até serem buscados pela filha

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um casal de idosos de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal em Italva (RJ) após se perderem a caminho de Visconde do Rio Branco. O motorista, que sofre de Alzheimer, errou o trajeto. A esposa conseguiu contatar a filha, que acionou a PRF. O casal foi localizado e levado a um hotel até serem buscados pela filha. A operação contou com o apoio do Centro de Controle Operacional da prefeitura.

