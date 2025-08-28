Casal de São Pedro da Aldeia (RJ) busca tratamento disponível nos EUA para filho
O tratamento, que inclui transplante de células-tronco e câmara hiperbárica, custa cerca de meio milhão de reais
Em São Pedro da Aldeia (RJ), um casal luta para financiar tratamento nos EUA para seu filho de 3 anos, diagnosticado com paralisia cerebral e hidrocefalia após um acidente. O tratamento, que inclui transplante de células-tronco e câmara hiperbárica, custa cerca de meio milhão de reais. A família criou uma campanha online para arrecadar fundos, destacando a urgência devido à plasticidade cerebral da criança.