Casal de São Pedro da Aldeia (RJ) busca tratamento disponível nos EUA para filho

Em São Pedro da Aldeia (RJ), um casal luta para financiar tratamento nos EUA para seu filho de 3 anos, diagnosticado com paralisia cerebral e hidrocefalia após um acidente. O tratamento, que inclui transplante de células-tronco e câmara hiperbárica, custa cerca de meio milhão de reais. A família criou uma campanha online para arrecadar fundos, destacando a urgência devido à plasticidade cerebral da criança.