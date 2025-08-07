Casos de omissão de socorro no trânsito crescem nas estradas da região dos Lagos Especialistas destacam a fuga dos responsáveis sem prestar socorro, um crime grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h28 ) twitter

Dados do Instituto de Segurança Pública revelam mais de 1.200 ocorrências de lesão corporal de trânsito na região dos Lagos em 2024. Especialistas destacam a fuga dos responsáveis sem prestar socorro, um crime grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro. O atendimento rápido é crucial para salvar vidas, e a omissão pode agravar penas. Municípios como Cabo Frio e São Pedro da Aldeia lideram em ocorrências.