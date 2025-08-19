Casos recentes de violência assustam moradores de Cabo Frio (RJ) Apesar do aumento de homicídios, autoridades afirmam que o turismo não é afetado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/08/2025 - 15h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cabo Frio (RJ) enfrenta uma onda de violência que preocupa moradores e comerciantes. Recentemente, três corpos carbonizados foram encontrados em Tamoios, e confrontos entre facções fecharam escolas e serviços de saúde. A Polícia Civil investiga possíveis ligações entre os crimes. Apesar do aumento de homicídios, autoridades afirmam que o turismo não é afetado. A integração das forças de segurança é vista como essencial para minimizar os impactos.