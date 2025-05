CCZ resgata 11 cachorros em situação de maus-tratos em Campos (RJ) Após denúncia anônima, os animais foram encontrados em condições precárias de higiene e levados para cuidados veterinários Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 15h59 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h59 ) twitter

A Polícia Civil, com apoio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), resgatou 11 cachorros de uma situação de maus-tratos, em Campos (RJ), após uma denúncia anônima. Os animais, encontrados em condições precárias de higiene, foram levados para cuidados veterinários. Um inquérito foi aberto para investigar o caso, mostrando a importância de denunciar maus-tratos a animais. A campanha de proteção animal é reforçada, incentivando denúncias anônimas por meio do CCZ e do Projeto Linha Verde no Rio de Janeiro.