Cenário promissor: Macaé (RJ) lidera geração de vagas de empregos no Brasil
A cidade projeta criar 50 mil vagas nos próximos anos, impulsionada por diversificação econômica e investimentos da Petrobras
Macaé (RJ) se destaca como líder nacional na geração proporcional de empregos, com expectativa de manter o crescimento até o final do ano. A cidade projeta criar 50 mil vagas nos próximos anos, impulsionada por diversificação econômica e investimentos da Petrobras. O secretário de trabalho destaca políticas públicas eficazes e baixa rotatividade de empregos, consolidando Macaé como potência de empregabilidade até 2025.