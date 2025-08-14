Cenário promissor: Macaé (RJ) lidera geração de vagas de empregos no Brasil A cidade projeta criar 50 mil vagas nos próximos anos, impulsionada por diversificação econômica e investimentos da Petrobras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h18 ) twitter

Macaé (RJ) se destaca como líder nacional na geração proporcional de empregos, com expectativa de manter o crescimento até o final do ano. A cidade projeta criar 50 mil vagas nos próximos anos, impulsionada por diversificação econômica e investimentos da Petrobras. O secretário de trabalho destaca políticas públicas eficazes e baixa rotatividade de empregos, consolidando Macaé como potência de empregabilidade até 2025.