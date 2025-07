Cerca de 200 quilos de drogas são apreendidos dentro de caminhão em Campos (RJ) O motorista, que recebeu R$ 5 mil pelo transporte, estava com seu filho de 9 anos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 14h59 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase 200 quilos de drogas foram apreendidos em um caminhão no parque rodoviário de Campos (RJ). A carga, vinda do Rio de Janeiro, foi interceptada após denúncia à polícia. O motorista, que recebeu R$ 5 mil pelo transporte, estava com seu filho de 9 anos. Todo o material foi levado à delegacia e a criança ao Conselho Tutelar.