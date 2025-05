Cerca de 9 mil candidatos participam de Processo Seletivo Simplificado em Macaé (RJ) Candidatos disputam mais de mil vagas temporárias na área da saúde, com salários entre R$ 2.020 e R$ 10 mil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h46 ) twitter

Cerca de 9 mil pessoas participaram do Processo Seletivo Simplificado que aconteceu no dia 18 de maio em Macaé (RJ). Os candidatos disputam mais de mil vagas temporárias na área da saúde, com salários entre R$ 2.020 e R$ 10 mil. A divulgação dos resultados finais está programada para 29 de maio e as contratações estão previstas para iniciar em 1º de junho.