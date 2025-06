Cercamento às margens da Lagoa de Cima gera polêmica em Campos (RJ) A prefeitura afirma que, se as cercas estiverem dentro das demarcações legais, não há irregularidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 17h25 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Lagoa de Cima, em Campos (RJ), estão indignados com cercas instaladas por fazendeiros, limitando o acesso à lagoa. A prefeitura afirma que, se as cercas estiverem dentro das demarcações legais, não há irregularidade. No entanto, a falta de clareza sobre essas demarcações gera dúvidas. A situação mostra a necessidade de esclarecimentos sobre a preservação ambiental e o ordenamento público na região.