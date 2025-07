Chuva atrasa obra de impermeabilização do telhado do Hospital Municipal de Cabo Frio O prefeito Dr. Serginho destacou a necessidade de revitalização do telhado para evitar infiltrações

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share