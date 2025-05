Chuva surpreende turistas em Cabo Frio (RJ) durante o fim de semana Apesar das temperaturas baixas e do tempo fechado, visitantes de Minas Gerais e outras regiões aproveitaram a praia e as atrações locais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 18h25 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h25 ) twitter

O fim de semana na região dos Lagos (RJ) foi marcado por uma mudança climática inesperada, com chuvas que surpreenderam muitos turistas em Cabo Frio. Apesar das temperaturas baixas e do tempo fechado, visitantes de Minas Gerais e outras regiões aproveitaram a praia e as atrações locais. A previsão do tempo indica que o clima nublado e chuvoso deve persistir até quarta-feira (14), com melhora esperada a partir de quinta. Mesmo com o tempo adverso, atividades como passeios de bugre continuaram, mostrando a resiliência dos turistas e a beleza de Cabo Frio, considerada por muitos a cidade mais bonita do mundo.