Ciclista sanjoanense vai participar de competições em São Paulo e Santa Catarina

O ciclista Ricardo Rocha, de São João da Barra (RJ), participa de uma competição de destaque em São Paulo, reunindo equipes nacionais e internacionais. Líder do ranking brasileiro com 210 pontos, ele busca manter sua posição. Após São Paulo, competirá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rocha agradece o apoio da família e amigos, destacando suas conquistas, incluindo o título de campeão panamericano de 2024.