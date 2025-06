Ciclistas denunciam remoção de acostamento na RJ-102 As alterações não autorizadas na sinalização têm gerado disputas entre ciclistas e veículos, aumentando o risco de acidentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/06/2025 - 10h49 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na RJ-102, entre Cabo Frio e Armação dos Búzios, ciclistas amadores estão enfrentando perigos após a remoção do acostamento, que servia como ciclovia. As alterações não autorizadas na sinalização têm gerado disputas entre ciclistas e veículos, aumentando o risco de acidentes. O Departamento de Estradas de Rodagens do Rio está investigando a situação.