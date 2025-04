Cidades do norte fluminense se destacam na geração de empregos em 2025 Com os efeitos das taxas de juros previstos para 2025, a expectativa para o restante do ano é de que o mercado continue forte Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/04/2025 - 16h17 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h17 ) twitter

A geração de empregos no estado do Rio de Janeiro atingiu seu maior patamar desde 2020, com mais de 30 mil vagas criadas em fevereiro deste ano. A região norte fluminense se destacou, com Macaé e Itaperuna liderando em novas oportunidades. O setor de serviços, especialmente educação, foi o principal motor desse crescimento.

A diversificação econômica e investimentos, como os da Petrobras, impulsionaram o mercado de trabalho.

A Secretaria de Trabalho e Renda tem canalizado essas oportunidades para a população, refletindo em estabilidade econômica e qualidade de vida.

Espera-se que o mercado continue forte, com efeitos das taxas de juros previstos para 2025.