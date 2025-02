Com calor intenso e baixa umidade do ar, população precisa ter cuidados especiais Evitar exposição ao sol e a prática de atividades em horários mais quentes podem ajudar Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h04 ) twitter

Para suportar as altas temperaturas deste verão, é necessário mudar alguns hábitos. Além da hidratação constante, algumas mudanças na rotina também devem ser feitas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera situação de alerta quando a umidade relativa do ar cai para menos de 30%. Com essa porcentagem em alguns locais do país, em especial na região sudeste, deve-se evitar exposição ao sol e preferir a realização de atividades físicas externas, preferencialmente, antes das 10h da manhã e depois das 17h.

A falta de umidade pode trazer alguns agravantes para saúde, desde ressecamento no nariz e garganta, irritação nos olhos e até bronquite.