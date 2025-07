Com suspensão de repasse, atendimento regionalizado em Campos (RJ) será devolvido ao estado O prefeito alertou que a medida compromete o atendimento regional Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h21 ) twitter

A reunião do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) destacou a crise na saúde pública após a suspensão do cofinanciamento estadual. O prefeito alertou que a medida compromete o atendimento regional, afetando pacientes de outras cidades que buscam tratamento em Campos. Com a redução dos repasses, a cidade não consegue mais atender a demanda de um milhão de pessoas, enquanto sua capacidade é para 500 mil. A situação será formalizada em reunião no Rio de Janeiro.