Confusão nos terminais de ônibus de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia marcam o feriadão Apesar dos esforços da prefeitura para reforçar as equipes, a situação era caótica, com longas filas de trânsito nas principais rodovias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h08 )

Durante o feriadão, visitantes de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, enfrentaram dificuldades devido à falta de organização nos terminais de ônibus e do trânsito tumultuado nas rodovias.

A desorganização nos terminais de turismo, especialmente em Cabo Frio, gerou reclamações tanto de turistas quanto de moradores locais. Apesar dos esforços da prefeitura para reforçar as equipes, a situação permaneceu caótica, com longas filas de trânsito nas principais rodovias, como a Rodovia Amaral Peixoto e Via Lagos.

O guia de turismo Marcelo Marques enfatizou a necessidade de melhorias na infraestrutura para lidar com o aumento de visitantes e evitar problemas futuros.

A capacidade de carga das cidades da Região dos Lagos foi questionada, apontando para a necessidade de um planejamento turístico mais eficaz.