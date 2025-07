Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica destaca gestão da água Com o tema ‘água, universalização, gestão e ação’, o evento reúne mais de dois mil participantes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h38 ) twitter

O 17º Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica, o CONFICT, começou nesta segunda-feira (7) em Campos (RJ), unindo três instituições públicas de ensino: UEFI, Universidade Federal Fluminense e IF. Com o tema ‘água, universalização, gestão e ação’, o evento reúne mais de dois mil participantes e 1.200 trabalhos, com palestras e atividades culturais até 11 de julho.