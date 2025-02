Corpo de adolescente foi encontrado por pescadores ontem à noite no mar do norte, em Rio das Ostras Bianca Schuab tinha de 12 anos e desapareceu no último domingo (09)

