Corpo de Bombeiros alerta para risco de afogamentos na Região dos Lagos (RJ) Mais de mil salvamentos foram feitos nas praias da região durante o ano de 2024 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 17h30 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h32 )

Em 2024, mais de mil salvamentos foram realizados nas praias da Região dos Lagos (RJ), destacando a importância das sinalizações de segurança. Especialistas enfatizam a necessidade de respeitar as bandeiras de alerta, que indicam o nível de risco no mar. Em Arraial do Cabo, guarda-vidas municipais são essenciais para orientar banhistas sobre as condições do mar e prevenir afogamentos. O Corpo de Bombeiros do Rio alerta contra nadar à noite devido à baixa visibilidade e recomenda acionar guarda-vidas em casos de emergência. A corrente de retorno é um dos principais perigos, reforçando a importância de manter a calma e buscar ajuda profissional.