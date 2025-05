Cratera na rua Parque Julião Nogueira causa transtornos a motoristas Rua do Leão, conhecida por sua importância, também enfrenta problemas semelhantes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/05/2025 - 16h41 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h41 ) twitter

O vídeo mostra os problemas causados por crateras e buracos nas ruas Cora de Alvarenga e Visconde do Itaboraí, em Campos (RJ), afetando moradores e motoristas. A concessionária prometeu enviar uma equipe técnica para avaliar o local. Além disso, a Rua do Leão, conhecida por sua importância, também enfrenta problemas semelhantes, com buracos que dificultam o tráfego e a segurança dos pedestres.