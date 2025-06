Crateras em bairro de Cabo Frio (RJ) preocupam moradores A comunidade pede ação urgente da prefeitura Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Braga, em Cabo Frio (RJ), estão preocupados com três crateras que aumentam em vias principais, ameaçando pedestres e motoristas. As crateras, próximas a tubulações de esgoto e águas pluviais, podem causar acidentes graves. A comunidade pede ação urgente da prefeitura para evitar riscos maiores, enquanto sinalizam os locais com bandeiras azuis e entulho para alertar sobre o perigo.