Criança é resgatada após ficar presa dentro de carro debaixo do sol Caso aconteceu no centro de Rio das Ostras (RJ). A polícia foi acionada por populares que viram a vítima no veículo

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/01/2025 - 11h45 (Atualizado em 27/01/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share