Crianças de 10 anos começam a receber a vacina contra a dengue A partir de segunda (09), a Secretaria de Saúde adotará uma estratégia mista, com vacinação em postos de referência e unidades de saúde da família Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/06/2025 - 20h05 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h05 )

A partir de segunda-feira (09), crianças de 10 anos serão as primeiras a receber a vacina contra a dengue em Campos (RJ). A Secretaria de Saúde adotará uma estratégia mista, com vacinação em postos de referência e unidades de saúde da família. A vacina é eficaz contra os quatro sorotipos da doença, reduzindo internações em 90% e prevenindo a dengue em 80% dos casos. É crucial levar documento de identidade e carteira de vacinação. A imunização ocorre em duas doses, com intervalo de 90 dias.