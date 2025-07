Crime em Itaperuna (RJ): namorada será transferida para unidade socioeducativa em Cuiabá (MT) Investigações revelam planos de novos crimes e envolvimento de familiares Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/07/2025 - 15h06 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h06 ) twitter

A polícia do Mato Grosso transferirá uma adolescente de 15 anos para Cuiabá, ligada ao assassinato de três pessoas em Itaperuna. Ela é apontada como incentivadora do crime cometido por um jovem de 14 anos. Investigações revelam planos de novos crimes e envolvimento de familiares. Conversas chocantes foram descobertas em computadores apreendidos, que serão periciados no Rio de Janeiro.