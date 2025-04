Criminosos mascarados invadem loja de eletrônicos em Santo Antônio de Pádua (RJ) Toda a ação foi capturada por câmeras de segurança, permitindo que os suspeitos pudessem ser identificados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/04/2025 - 16h32 (Atualizado em 10/04/2025 - 16h32 ) twitter

Em Santo Antônio de Pádua (RJ), um grupo de mascarados invadiu uma loja de eletrônicos, causando grande prejuízo ao estabelecimento.

A ação rápida dos criminosos, que durou menos de um minuto, foi capturada por câmeras de segurança.

A Polícia Civil, em colaboração com a Polícia Militar, identificou todos os envolvidos, incluindo cinco adolescentes.

As investigações revelaram a ligação dos suspeitos com uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas.

A perícia técnica foi crucial para a identificação dos criminosos, que deixaram impressões digitais no local.