Cultivo de banana é revitalizado no norte fluminense Produtores investem na banana prata, adaptada à região, mas enfrentam desafios logísticos e de comercialização Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h46 )

A produção de banana está sendo revitalizada em Campos dos Goytacazes (RJ) com produtores locais investindo na variedade prata, adaptada ao clima da região e muito consumida no estado do Rio de Janeiro.

Apesar dos desafios logísticos e de comercialização, iniciativas como vendas diretas ao governo ajudam no escoamento da produção.

A banana, rica em nutrientes, é uma fonte vital de renda para pequenos agricultores, que buscam expandir suas plantações e melhorar a sustentabilidade.