Curso de aprimoramento jurídico sobre regularização fundiária urbana acontece amanhã (29) Advogados interessados devem se inscrever via Instagram ou telefone da OAB Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 14h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h50 )

O evento de Regularização Fundiária Urbana, que ocorre amanhã (29), visa capacitar advogados nesse nicho de mercado considerado promissor. Rafael Costa, especialista no assunto, explica que a legislação recente facilita a regularização de imóveis, beneficiando a economia e a dignidade das pessoas. Os advogados interessados devem se inscrever via Instagram ou telefone da OAB de Campos.