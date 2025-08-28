Logo R7.com
Curso de aprimoramento jurídico sobre regularização fundiária urbana acontece amanhã (29)

Advogados interessados devem se inscrever via Instagram ou telefone da OAB

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

O evento de Regularização Fundiária Urbana, que ocorre amanhã (29), visa capacitar advogados nesse nicho de mercado considerado promissor. Rafael Costa, especialista no assunto, explica que a legislação recente facilita a regularização de imóveis, beneficiando a economia e a dignidade das pessoas. Os advogados interessados devem se inscrever via Instagram ou telefone da OAB de Campos.

