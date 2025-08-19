Curso de direito em Campos (RJ) se destaca nacionalmente com selo da OAB
Com quase 40 anos de história, a instituição se destaca pela qualidade do ensino e pela alta taxa de aprovação no exame da ordem
O curso de Direito em Campos dos Goytacazes (RJ) é um dos poucos no Brasil a receber o selo de recomendação da OAB, um reconhecimento que apenas 10% dos cursos conseguem. Com quase 40 anos de história, a instituição se destaca pela qualidade do ensino e pela alta taxa de aprovação no exame da ordem. O coordenador destaca a dedicação de alunos e professores como chave para o sucesso. A escolha da faculdade é crucial para futuros advogados, e o selo da OAB é um diferencial importante.