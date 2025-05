Curso gratuito de t-huet é oferecido a quem trabalha em plataforma de petróleo Treinamento prepara alunos para emergências em alto mar, incluindo o escape de helicópteros submersos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 18h03 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h03 ) twitter

A reportagem mostra a importância do curso de t-huet, essencial para profissionais que desejam trabalhar embarcados na indústria do petróleo. Esse treinamento prepara os alunos para emergências em alto mar, incluindo o escape de helicópteros submersos. Com um custo elevado, o curso é uma barreira para muitos, mas a prefeitura de Macaé (RJ) oferece vagas gratuitas para moradores, incentivando a especialização local. A capacitação é crucial para garantir segurança e aumentar a empregabilidade na capital nacional do petróleo.