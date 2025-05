Dados do Ministério da Justiça mostram que 20 mil jovens desapareceram em 2024 Especialistas falam sobre a importância de acompanhar de perto os jovens, especialmente devido aos riscos das redes sociais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h07 ) twitter

Especialistas falam sobre a tendência dos pais se afastarem dos adolescentes, acreditando que eles já são independentes. No entanto, essa fase é crucial para o diálogo e a presença familiar. Dados do Ministério da Justiça revelam que, em 2024, cerca de 20 mil jovens desapareceram, muitos por vontade própria devido a problemas familiares ou busca por aventuras. Um caso recente envolveu dois adolescentes encontrados em Cabo Frio (RJ), mostrando a necessidade de supervisão parental. O coordenador do Fórum Municipal de Criança e Adolescente de Campos enfatiza a importância de acompanhar os jovens de perto, especialmente devido aos riscos das redes sociais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece regras claras para viagens e hospedagens de menores, reforçando a responsabilidade dos pais e dos estabelecimentos.