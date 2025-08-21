Defesa Civil emite alerta para onda de calor em Rio das Ostras (RJ) A umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, aumentando riscos à saúde e incêndios florestais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/08/2025 - 15h09 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h09 ) twitter

A cidade de Rio das Ostras está em alerta devido a uma onda de calor, com temperaturas podendo atingir 35 graus no fim de semana. A Defesa Civil recomenda cuidados como hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre entre 11h e 15h. A umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, aumentando riscos à saúde e incêndios florestais. Moradores e turistas são aconselhados a manter ambientes úmidos e evitar atear fogo em vegetação seca.