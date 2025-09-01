Defesa Civil interdita casas na Praia do Canto após avanço do mar O órgão deu prazo de 15 dias para a remoção dos destroços, mas o perigo persiste com a possibilidade de novos desabamentos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 15h45 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na Região dos Lagos (RJ), casas em Búzios foram atingidas por uma ressaca, deixando destroços na Praia do Canto. A Defesa Civil alerta para o risco de materiais serem enterrados com o avanço do mar, ameaçando banhistas. Algumas áreas estão liberadas, mas o acesso a certas ruas permanece bloqueado. A Defesa Civil deu prazo de 15 dias para a remoção dos destroços, mas o perigo persiste com a possibilidade de novos desabamentos.