Delegacia de Rio das Ostras registra aumento no combate ao crime crescimento no número de apreensões e prisões é um indicador positivo para a população Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/04/2025 - 17h29

A delegacia de Rio das Ostras registrou um aumento no combate ao crime. Com base no número de drogas apreendidas e pessoas presas ou apreendidas. Uma boa notícia para a segurança da cidade.