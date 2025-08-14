Logo R7.com
Delegacia de Santo Antônio de Pádua (RJ) lança campanha contra crimes cibernéticos

A ação, realizada na Praça Pereira Lima, visa informar a população sobre golpes comuns, como WhatsApp, links falsos e PIX reverso

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A delegacia de Santo Antônio de Pádua (RJ) iniciou uma campanha de conscientização para combater crimes cibernéticos, destacando a importância da prevenção contra estelionato digital. A ação, realizada na Praça Pereira Lima, visa informar a população sobre golpes comuns, como WhatsApp, links falsos e PIX reverso. O delegado José Paulo Pires orienta sobre como se proteger, enfatizando a necessidade de atualização constante devido ao aumento e evolução desses crimes.

