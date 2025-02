Denúncia da Record garante cirurgia para paciente em hospital Após meses de espera, procedimento foi realizado depois da exibição do caso; paciente segue em recuperação Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após meses de espera, um paciente que precisava de duas cirurgias no Hospital Ferreira Machado, no Rio de Janeiro, finalmente foi operado após a denúncia exibida pela Record. Desde dezembro do ano passado, ele e sua família enfrentavam dificuldades para conseguir o atendimento, mas, após a repercussão do caso, o procedimento foi realizado. Agora, o paciente segue em recuperação.