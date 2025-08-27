Depósito clandestino de combustíveis é fechado em Arraial do Cabo (RJ)
O local armazenava combustíveis em tonéis para revenda a pescadores
Um depósito irregular de combustíveis foi fechado na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo (RJ), após denúncia anônima. O local armazenava combustíveis em tonéis para revenda a pescadores, sem licença ambiental. A prefeitura de Arraial do Cabo e o corpo de bombeiros interditaram o estabelecimento, e o responsável pode responder por infrações ambientais. O caso foi registrado na delegacia local.