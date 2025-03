Descarte irregular de entulho prejudica bairros e meio ambiente em Campos (RJ) Acúmulo de resíduos no Cidade Jardim gera proliferação de pragas, enquanto município reforça existência de 12 pontos de coleta regular Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h03 ) twitter

O descarte irregular de entulhos se tornou um problema crônico em Campos dos Goytacazes (RJ), com graves impactos ambientais e urbanos. No bairro Cidade Jardim, montanhas de resíduos acumulados causam revolta na população, que sofre com a proliferação de pragas e a deterioração da qualidade de vida.

A prefeitura local alerta que a prática é crime ambiental federal e reforça a disponibilidade de 12 pontos de entrega voluntária na cidade, pedindo colaboração dos moradores para denunciar os infratores.