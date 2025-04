Dia Mundial do Autismo reforça a importância da conscientização sobre o transtorno Conheça a história de Arthur e Enzo e os desafios enfrentados por famílias, desde o diagnóstico até a adaptação à nova realidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hoje, 02 de abril, se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E, nesta edição do Balanço Geral, mostramos a importância de ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e promover a inclusão.

A história de Arthur e Enzo ilustra os desafios enfrentados por famílias, desde o diagnóstico até a adaptação à nova realidade.

A natação e o amor são destacados como ferramentas essenciais para o desenvolvimento e bem-estar.

A luta diária das famílias e profissionais mostra a importância de ocupar espaços sociais e garantir direitos na educação e saúde.