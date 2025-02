Doações caem nos asilos e instituições pedem apoio As instituições enfrentam dificuldades financeiras e precisam de ajuda para garantir alimentação adequada aos idosos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/01/2025 - 11h05 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h05 ) twitter

No início do ano, as doações para os asilos de Campos, no Rio de Janeiro, tiveram uma queda significativa, impactando diretamente a qualidade de vida dos assistidos. As instituições enfrentam despesas altas, especialmente para garantir uma alimentação adequada e balanceada, e a falta de mantimentos tem gerado dificuldades.

Diante desse cenário, os responsáveis pelos asilos fazem um apelo à população para que contribuam com doações, ajudando a manter o bem-estar dos idosos.